Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 3 bin 101 öğrencinin kaydının bulunduğu Andırın ilçesindeki okullarda tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanması sonrasında öğrenciler için ders zili çaldı.

Malatya'da da okullarda 49 gün sonra öğrenciler için ders zili yeniden çaldı. 8 ilçede öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

Hatay'da da 7 ilçedeki 494 okulda hazırlıklar tamamlandı. Altınözü, Arsuz, Dörtyol, Erzin, Reyhanlı, Payas ve Yayladağı ilçelerinde ders zili çaldı.

Adıyaman'da Çelikhan, Kahta, Gerger, Samsat ve Sincik'de eğitime devam edilecek. Kent merkezindeki depremzede öğrenciler için de çadır sınıflar oluşturuldu.