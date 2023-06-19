İlçede Akşam Saatlerinde Başlayan Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi.Yenimahalle, Tufanpaşa İle Kırsal Mahalle Bağlantı Yollarında Sel Nedeniyle Trafikte Aksamalar Yaşandı.

Bazı Evlerin Giriş Katlarında Su Baskınları Meydana Geldi, Enişdibi Deresi'nin Bazı Bölümlerinde Su Taşkını Oluştu.

Yağış Sonrası Ekili Alan, Köprü Ve Menfezler Zarar Gördü, Çuhadarlı Mahallesi'nin Güzeloba Mevkisinde Aşırı Yağıştan Dolayı Toprak Kayması Yaşandı.

Polis Ve Jandarma Ekipleri Bölgede Önlem Alırken, Andırın Belediyesi Ekipleri Yollarda Temizlik Çalışması Başlattı.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Akşam Saatlerinden İtibaren Yağışın Etkili Olduğunu Söyleyerek Sel Nedeniyle Araçlarında Mahsur Kalan Vatandaşların Kurtarıldığını İfade Etti.