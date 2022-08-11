Andırın Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü salonunda 12 takımın katıldığı voleybol turnuvası finaline çıkan Andırın Ülkü Ocakları ve Harmanda-Pen takımları arasında yapılan karşılaşmada Harmanda-Pen Şampiyon oldu.

Ödüllü turnuva sonunda oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada Harmanda -pen Andırın Ülkü Ocakları takımını 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Andırın Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Kadir Kayran, tüm turnuvaya katılan takımlara teşekkür etti.

Turnuvanın şampiyonu Harmanda -Pen'e yarım altın ve kupası takdim edildi.