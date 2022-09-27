Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım standardını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Andırın ilçesi Kaleboynu Mahallesi’nde gerçekleştirdiği kilit parke uygulamalarını tamamladı. Mahalle içerisinde ulaşımı sağlayan stabilize (toprak) yol gerçekleştirilen çalışmalarla baştan uca yenilendi. Mahalleye yaklaşık 6 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırıldı.

Mahalle Yolumuz Büyükşehir’le Yenilendi

Mahallenin ulaşım standardının artırıldığını belirten muhtar Hasan Kıvrak, “Mahallemizin içerisinde bulunan yolumuz topraktı. Dolayısıyla araç geçişlerinde evlerimiz toz toprak içerisinde kalıyordu. Yolumuz Büyükşehir Belediyesi tarafından kilit parkeyle yenilendi. Mahallemizin ulaşım standardı artırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ulaşım Güvenliği Sağlanıyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin Andırın’da çalışma gerçekleştirdiği diğer bir nokta ise Gökçeli Mahallesi’ne ulaşım sağlayan arter oldu. Darlığı sebebiyle ulaşımda aksamalara neden olan arterde bulunan virajlar genişletilerek ulaşım güvenliğinin artırılması hedefleniyor.