Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve ilçelerde yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler; Andırın Gökgedik Mahallesi’nde Kabacalar mevkiine ulaşım sağlayan, Andırın ile şehir merkezi arasındaki ulaşımda alternatif güzergâh olarak kullanılan ve darlığı sebebiyle trafik güvenliğini tehlikeye atan yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki arterde genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarla genişliği 2 katına çıkarılacak arterde ulaşım konforu ve güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Ekiplerin Andırın’da çalışma gerçekleştirdiği diğer bir nokta da Kabaağaç Mahallesi Afacanlar – Gölcük mevkii oldu. Çalışmalarla bölgeye toplamda 6 bin metrekare kilit parke kazandırılacak.

Başkanımız Söz Verdi, Mahalle Yolumuz Yenilendi

Ekipler, Andırın Gökgedik Mahallesi’nde gerçekleştirdiği kilit parke uygulamalarını tamamladı.

Mahalle içerisinde ulaşımı sağlayan ana arter, 13 bin metrekare kilit parke ve bordür ile yenilendi. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten Gökgedik Mahalle Muhtarı Zekeriya Bucak, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör, birkaç ay önce mahallemizi ziyarete geldiğinde yolumuzun kilit parkeyle yenilenmesini talep etmiştik.

Başkanımız da bize söz vermişti ve verdiği sözü yerine getirdi. Yolumuz kilit parkeyle yenilendi. Hayrettin Güngör Başkanımıza mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.