Örnek Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evde kalan 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan inceleme

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bugün saat 19.30 sıralarında Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan bir adrese, kendisinden haber alınamayan şahıs ihbarı üzerine gelindiği, çilingir marifetiyle girilen ikametgahta yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 erkeğin kesici alet yarasıyla öldürüldüğünün görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, maktullerin açık kimlik bilgileri ve bulguların tespitine yönelik çalışmalara, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nöbetçi savcısı nezaretinde, Adli Tıp Kurumu ve olay yeri inceleme şube müdürlüğünce devam edildiği ifade edildi.

Ankara Valiliği: Olay bütün boyutlarıyla soruşturuluyor

Valilikten yapılan açıklamada, "Altındağ ilçemizde bir konutta meydana gelen ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 şahsın ölümüyle sonuçlanan müessif olay, Cumhuriyet Savcılarımızın nezaretinde bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Olayın sebebi ve failleri belirlendikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.