Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Polat, "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depreme aynı semtte ikamet eden babasının evinde yakalandı.

Deprem gününü, sağlık sorunları bulunan anne ve babasının yanında geçiren Polat, sarsıntının başlamasıyla 2 katlı olan binadan hızlıca dışarı çıktı. Mahmut Polat, anne ve babasını göremeyince onları evden çıkarmak için tekrar içeriye girdi. O sırada 2 katlı bina artçı sarsıntıyla çöktü. Anne, baba ve oğlu Mahmut Polat, yıkılan binanın enkazında kaldı.

Mahmut Polat'ın aynı mahalledeki evi ise depremi hafif hasarla atlattı. Polat'ın 21 yaşındaki oğlu İlker Polat, dedesi, babaannesi ve babasını kontrol etmek amacıyla geldiği evin yıkıldığını görünce tek başına binanın enkazına girdi. Mahmut Polat, oğlu İlker Polat'ın yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından enkazdan yaralı kurtarıldı.

Yaralı olmasına rağmen oğlu İlker ile enkazdaki molozları kaldırmaya yardım eden Mahmut Polat, annesini kurtarabildi ancak babasının cansız bedenine ulaştı.

Mahmut Polat, AA muhabirine, sarsıntı ilk başladığında kendisini dışarıya attığını ancak anne babası için tekrar içeriye girdiği sırada binanın yıkıldığını anlatan Polat, şunları kaydetti:

"Annem, babam ve ben enkazda kaldık. Soba devrilince yangın çıktı. Enkazdaki tuğla kırıklarıyla yangını söndürdüm. O sırada yan binadan oğlum yetişti ve duvarı kırarak bize ulaştı. Önce beni çıkardı, ardından birlikte annemi çıkardık. Annemi sürükleyerek çıkartabildik, 2 kaburgası kırılmıştı ancak babam sıkışmıştı, çok uğraştık çıkartamadım rahmetli oldu."

Polat, depremde ailelerinden toplamda 12 kişiyi kaybettiklerini sözlerine ekledi.

İlker Polat da deprem sonrası annesi ve kardeşlerini güvene alıp dedesinin evine koştuğunu ancak binanın yıkıldığını görünce çok korktuğunu ifade etti.

Babasını kendi çabasıyla enkazdan çıkardığını anlatan Polat, "Evin altında traktör olduğu için bir yaşam üçgeni oluşmuş. Bu sayede babaannem ve babamı kurtarabildim." diye konuştu.

Depremde sadece evlerin değim tarım arazilerinin de zarar gördüğüne işaret eden Polat, gübre atmak için gittiği tarlada traktörün fay kırığı içerisine düştüğünü, köylüler tarafından kurtarıldığını sözlerine ekledi.