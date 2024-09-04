Bu kapsamda il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, vaiz, imam hatip ve Kur’an kursu öğreticilerinden oluşan manevi destek ekibi deprem bölgesi Kahramanmaraş’taki çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan’ında katılımıyla yetim çocuklara kırtasiye malzemeleri dağıttı.

Leyli Zeynep Mahçiçek Kur'an Kursunda düzenlenen programda yetim çocuklar ve aileleri çeşitli etkinliklerle eğlenerek unutamayacakları bir gün geçirdi.

Programda bir konuşma yapan Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan yetimlere bakmanın çok önemli olduğunu söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Antalya İl Müftü Yardımcısı Şeyda Emine Yılmaz ise depremin ilk günlerinden itibaren deprem bölgelerinde olduklarını belirterek ellerinden geldiğince depremzedelere yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Etkinlikler Umutkent Konteyner Kentte çeşitli ikramlar, yüz boyama etkinlikleri ve manevi sohbetler eşliğinde sürdürüldü.

Editör: Yunus Firdevsoğlu