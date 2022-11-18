Denizi, kumu, güneşi, antik kentleri, tarihi yapıları, doğal güzellikleri, sağlıklı, güvenli ve nitelikli turizmiyle her yaş grubundan turistin tercih ettiği Antalya, farklı ülkelerden gelen misafirlere ev sahipliği yapıyor.

Farklı ülkelerden misafirlerin tatil tercihleri arasında yer alan Antalya'ya 10 aylık dönemde en çok turist gönderen ülkeler sırasıyla 2 milyon 826 bin kişiyle Rusya, 2 milyon 670 bin kişiyle Almanya, 1 milyon 88 bin kişiyle İngiltere, 744 bin 78 kişiyle Polonya ve 434 bin 224 kişiyle Hollanda oldu.