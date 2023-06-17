Erhan Deniz idaresindeki otomobil, Korkuteli-Elmalı kara yolu Öküzgözü mevkisinde Muharrem Ertör yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Muharrem Ertör olay yerinde, aynı araçtaki 8 yaşındaki Berra Türkmen ile 59 yaşındaki Gülten Ertör kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Antalya'daki trafik kazası: 3 ölü, 9 yaralı
Diğer sürücü Erhan Deniz ile araçlardaki Sudenaz Deniz, Dürdane Deniz, Veli Deniz, Emine Deniz, Hatice Nur Deniz, Kübra Türkmen, Beyza Türkmen, Abdullah Türkmen yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.