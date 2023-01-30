Sıfır araç fiyatlarına gelen zamlar, ikinci el araba fiyatlarını da etkiledi.
Hem araç fiyatları hem de araç için yapılan yıllık masraflar artarken Kahramanmaraşlı vatandaşlar ise araç satın almanın artık lüks haline geldiğini söylüyor.
Sıfır araç fiyatlarına gelen zamlar, ikinci el araba fiyatlarını da etkiledi.
Hem araç fiyatları hem de araç için yapılan yıllık masraflar artarken Kahramanmaraşlı vatandaşlar ise araç satın almanın artık lüks haline geldiğini söylüyor.
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