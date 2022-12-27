Kaza, dün öğle saatlerinde Malkoçoğlu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzeri Mescid-i Selam mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Dinçer yönetimindeki 34 NYF 95 plakalı Kartal marka otomobil, Habibler istikametinde ilerlediği esnada makas atarak arkadan gelen ticari aracın kendisini sollamaya çalışması nedeniyle yolcu almak için yol kenarında bekleyen dolmuşa çarptı. Kaza sonrası dolmuşta hafif hasar oluşurken Kartal marka otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kazaya neden olan ticari araç ise olay yerinden uzaklaştı. Ters dönüp kullanılamaz hale gelen otomobilden kendi imkanları ile çıkan sürücü Yusuf Dinçer, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Vatandaşlar ise sürücüsünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeni ile yaklaşık yarım saat boyunca trafiğe kapanan yol vatandaşların otomobili sürükleyerek kenara çekmesi ile yeniden açıldı. Büyük çapta hasar gören otomobil, çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırken kazaya neden olan ticari araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.