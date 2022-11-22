Kışı sorunsuz geçirmek isteyen sürücüler, lastik, motor ve akü gibi araç aksamlarını kontrol ettirmek için oto tamircilerinin yolunu tutarken, ilgililer de sürücüleri araçlarının kış bakımını yaptırması konusunda uyardı.

Araç kışlık bakımın yanında araç içerisinde de yapılan detaylı temizlik konforunuzu önemli derecede etkilemekte.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Oto Bakım Uzmanı Cengizhan Us, antifrizin önemini anlattı.

Oto Bakım Uzmanı Bedirhan Karagedik’te yaklaşan kış ayıyla birlikte buharlı temizliğe ilginin arttığını söyledi.