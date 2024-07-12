İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde “aranan şahıslara yönelik” düzenlenen “Çember-19” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 466 firarinin yakalandığını duyurdu.

Yakalanan şüphelilerden 4 bin 436'sının 0-5 yıl arasında arandığı, 19'unun 5-10 yıldır arandığı ve 11'inin de 10 yıl ve üzeri süredir arandığı bilgisi paylaşıldı.

Yakalanan 4 bin 466 şüphelinin 691'i hırsızlıktan, 383'ü dolandırıcılıktan, 159'u yağmadan, 79'u adam öldürmeden, 116'sı cinsel suçlardan, 85'i terör suçlarından, 718'i narkotik suçlardan, 434'ü kaçakçılık ve organize suçlardan aranıyordu.