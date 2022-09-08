Terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında, Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu S.J.'nin yakalanması için harekete geçildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçlerince önceden yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerden fotoğraflarına ulaşılan S.J.'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.

Adresine operasyon düzenlendi

S.J., kaldığı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen S.J., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.