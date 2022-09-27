Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ardahan'ın Göle ilçesi merkezli saat 17.08'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çevre ilerde de hissedildi

Yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

AFAD: Olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Ardahan. Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.