Siirt'in Pervari ilçesi Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda 11 Haziran'da meydana gelen olayda, çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düştü.

Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları, kurtarmak için suya girdi. Bu sırada gruptan bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi.

Halime Timurtaş kurtarılamadı

Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire 21 yaşındaki Eyyüp Güneş kayboldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

64 gündür aranıyordu

DHA'nın haberine göre; Elazığ, Adana, Hakkari, Bitlis, Diyarbakır ve Van'dan gelen 140 kişilik ekip tarafından günlerdir aranan Eyyüp Güneş, akıntıya kapıldığı yerin 2,5 kilometre ilerisinde, 18 metre derinliğinde olan şelalenin girdap kısmında görüldü.

Ekipler, bölgede çalışmalarını sürdürerek, Güneş’in cansız bedenini 64 gün sonra sudan çıkardı.

Bölgede bekletilen ambulansa alınan Güneş’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.













