Spor Toto Süper Lig'e iyi bir giriş yapan ve ilk iki maçından 6 puan çıkaran Adana Demirspor, transfer bombasını patlattı.

Akdeniz ekibi, adı bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yarın Adana'ya gidecek

Rus golcünün yarın Adana'ya gidecek ve takıma katılacak.

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Dzyuba, geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla 13 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

Dzyuba ne kadar kazanacak?

Artem Dzyuba'nın transfer döneminde 1 milyon euro'nun altında yıllık ücret önerilerine olumsuz baktığı belirtiliyordu. Sport-Express, 33 yaşındaki Rus santrforun Adana Demirspor'dan yıllık 1.5 milyon euro kazanacağını duyurdu.