Hukukçu İnşaat Mühendisi Araştırmacı Yazar Serdar Erdoğanyılmaz İle Dünya Gazetesi İl Temsilcisi Ali Eskalen’in Sunduğu programda deprem sonrası Kahramanmaraş konuşuldu.

Programda bir izleyicinin “Nurdağı’na deprem müzesi yapılıyormuş Kahramanmaraş’ta böyle bir faaliyet olacak mı?” Sorusuna Ali Eskalen şunları söyledi:

Bu şehirdeki esas sıkıntı şu; Fatma şahin açıkladı deprem müzesini geçtiğimiz hafta sonu idi yanlış hatırlamıyorsam. Aslında deprem müzesini ilk dile getiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör.“Ebrar sitelerinin bulunduğu yere deprem müzesi yapmayı düşünüyoruz” dedi.

Eskalen konuşmasının devamında;

“Vatandaşların sosyal medyadan başkan Güngör’e verdiği tepki şu; “her işimiz bitti! Deprem müzesi mi kaldı. Bunun ne gereği vardı?”

Şimdi deprem müzesini Fatma şahin açıkladıktan sonra Başkan Güngör’e tepki gösteren isimler; “bunu niye biz yapmıyoruz da Antep yapıyor!” demeye başladı.

Anlaşılmaz bir durum var yani ortada.” Dedi.