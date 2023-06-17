Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte mühendisler, ASELSAN'ın faaliyetlerini sunum eşliğinde anlattı.

ASELSAN Başmühendisi Selim Sancı, etkinliğin ardından, öğrencilerle kurumun kuruluş hikayesini paylaştıklarını belirtti.

Kıbrıs Barış Harekatı sonrası savunma sanayinin öneminin ortaya çıktığını anlatan Sancı, "Özellikle 2006 sonrasında çalışmalar devam ettirildi. Ben de hani mümkün olduğunca bu çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaptım öğrencilerimize. Bu konuda öğrencilerimizi bayağı ilgili ve bilinçli gördüm. Teknolojiyle yakından ilgilendiler." diye konuştu.

