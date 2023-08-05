Diyarbakır'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklardan etkilenen mandalar, göletlerde serinliyor.

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Diyarbakır’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı etkisini gün geçtikçe daha da artırıyor.

Silvan ilçesine bağlı Bağdere kırsal Mahallesi'nde sıcaktan bunalan mandalar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan gölete girerek serinliyor.

Büyükbaş hayvanlar arasında özellikle yaz mevsiminde daha fazla su ihtiyacı duyan mandalar, günde 5 saat gölette kalıyor. Böylelikle mandaların su ihtiyacı karşılanarak süt ve et verimi daha da artıyor.

Sıcaktan bunalan mandaların suya girerken çekilmiş görüntüleri ise görsel şölen oluşturuyor

