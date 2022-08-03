Konuyla ilgili Aksu Haber'e açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Doçent Doktor Hülya Nazik yaz aylarında güneş kreminin önemini ve öğle saatlerinde güneş ışınlarına maruz kalmamamız gerektiğini vurguladı.
Konuyla ilgili Aksu Haber'e açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Doçent Doktor Hülya Nazik yaz aylarında güneş kreminin önemini ve öğle saatlerinde güneş ışınlarına maruz kalmamamız gerektiğini vurguladı.
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