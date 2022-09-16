Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde kültür ve tabiat varlıklarını koruyacak çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Onikişubat ilçesi Suluyayla Mahallesi’nde tarihi çınar ağacının bulunduğu bölgede çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bölgede asırlık çınarın kök ve gövde sağlığını olumsuz etkileyen yapılar kaldırılırken, ağacın çevresinde kayrak taşı, parke ve bordür uygulamaları sürüyor. Ekipler, tarihi çınar ağacının yanında bulunan oyun parkında da bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalarla asırlık çınarın mevcut yapısının uzun yıllar boyunca muhafaza edilmesi hedefleniyor.