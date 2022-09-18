Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor, 2022-2023 futbol sezonunun ilk hafta maçında Kuşadasıspor’a 3-1 mağlup olarak sezona yenilgi ile başladı. Ligin 2. Hafta maçında kendi sahasında Gümüşhanespor’u konuk eden temsilcimiz bu maçtan da 0-0 beraberlikle ayrılarak ligde ilk puanını almıştı. Kırmızı Beyazlılar, 3. Hafta maçında ise İstanbul temsilcisi Bayrampaşspor’a konuk oldu. Bu maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Kahramanmaraşspor, rakibiyle Bayrampaşa Çetin Emeç Stadyumunda karşı karşıya geldi.

TUTUK OYUN SERGİLENDİ

Ev sahibi ekip Bayrampaşaspor’un vuruşuyla başlayan karşılaşmada her iki ekipte kontrollü oyunu tercih etti. Takımların pozisyon üretmekte güçlük çektiği maçta ilk yarının son saniyelerinde sol kanattan gelişen bir atakta kale önüne yapılan yerden ortada Gökhan Cingirt Kahramanmaraşspor’u 1-0 öne geçirdi ve ilk yarıda bu sonuçla tamamlandı. Maçın ikinci yarısında ise baskılı oynayan taraf Bayrampaşaspor olurken 77. Dakikada Kahramanmaraşspor kalesinde golü görerek maçta durum 1-1 oldu. İlerleyen dakikalarda her iki takımda gol için girdiği pozisyonlardan yararlanmadı ve 90 dakika sonu 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Kahramanmaraşspor, bu sonuçla puanını 2 yaptı.