Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'yi sarsan depremle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Koca, 'asrın felaketi'nde can kaybının 20 bin 213 olduğunu, yaralı sayısının ise 80 bin 52'ye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, "Enkaz altından kurtarılan 20 bin vatandaşımızın, acil müdahalenin ardından hava, kara ambulansları ve deniz araçlarıyla bölge dışı illere transferi sağlandı" açıklamasını yaptı.

Koca, "Kimliğini bilmediğimiz hastaların dijital fotoğraflarını eşleştirme için özel yazılıma yüklüyoruz. Önemli kısmının kimlik bilgilerine ulaşacağımızı umuyorum." şeklinde konuştu.