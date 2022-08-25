Tarihi kapalı çarşıda bulunan taş handa Düzenlenen Aşure Etkinliğine TBMM içişleri komisyon başkanı Celalettin güvenç, Ak Parti Milletvekili Ahmet Özdemir, vali Ömer Faruk coşkun, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, Ak Parti İl Ve İlçe Teşkilatlarının Yanı Sıra Esnaflar ve vatandaşlar Yoğun Katılım Sağladı.

Burada Aksu Haber’e Konuşan terziler ve konfeksiyoncular Odası Başkanı muhlis Akkurt, Aşure Etkinliğine Katılan Herkese Teşekkür Etti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir İse Muharrem Ayının Önemine Vurgu Yaptı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Bu Tür Etkinliklerinin Önemine Vurgu Yaptı.

TBMM içişleri komisyon başkanı Celalettin Güvenç’te aşure programlarının, kültüre verilen önemi gösterdiğini belirtti.