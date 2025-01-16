İsrail ordusu, Hamas ile ateşkes anlaşması yapılmış olmasına rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarına devam etti.

3 SİVİL ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Gazze'nin el-Nebih ailesine ait evi, İsrail'in hedef aldığı noktalardan biri oldu. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ve yaralılar, el-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

TUFFAH'TA DA ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

İsrail ordusunun Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne gerçekleştirdiği hava saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Yaralılar, el-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

ATEŞKES ANLAŞMASININ DETAYLARI

Anlaşma hakkında bilgi veren yetkiliye göre ateşkes anlaşmasının ana unsurları şöyle:

İLK AŞAMA

- Altı haftalık ilk ateşkes aşaması, İsrail güçlerinin Gazze'nin merkezinden kademeli olarak çekilmesini ve yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geri dönmesini içeriyor.

- Anlaşma, ateşkes süresince her gün 50'si yakıt taşıyan 600 kamyon dolusu insani yardımın Gazze'ye girişine izin verilmesini ve bu kamyonların 300'ünün kuzeye tahsis edilmesini öngörüyor.