emsilcilerimizin mücadele edeceği Avrupa ligi ve Konferans liginde maç takvimleri belli oldu.
Fenerbahçe ve Sivasspor'un evinde, Trabzonspor ile Başakşehir'in ise Avrupa macerasına deplasmanda başlayacağı fikstür şöyle:
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü
8 Eylül: Fenerbahçe-Dinamo Kiev
15 Eylül: Rennes-Fenerbahçe
6 Ekim: Fenerbahçe-AEK Larnaca
13 Ekim: AEK Larnaca-Fenerbahçe
27 Ekim: Fenerbahçe-Rennes
3 Kasım: Dinamo Kiev-Fenerbahçe
Trabzonspor'un Avrupa Ligi fikstürü
8 Eylül: Ferencvaros-Trabzonspor
15 Eylül: Trabzonspor-Kızılyıldız
6 Ekim: Monaco-Trabzonspor
13 Ekim: Trabzonspor-Monaco
27 Ekim: Kızılyıldız-Trabzonspor
3 Kasım: Trabzonspor-Ferencvaros
Başakşehir'in Avrupa Konferans Ligi Fikstürü
8 Eylül: Hearts-Başakşehir
15 Eylül: Başakşehir-Fiorentina
6 Ekim: RFS-Başakşehir
13 Ekim: Başakşehir-RFS
27 Ekim: Fiorentina-Başakşehir
3 Kasım: Başakşehir-Hearts
Sivasspor'un Avrupa Konferans Ligi Fikstürü
8 Eylül: Sivasspor-Slavia Prag
15 Eylül: Cluj-Sivasspor
6 Ekim: Sivasspor-Ballkani
13 Ekim: Ballkani-Sivasspor
27 Ekim: Sivasspor-Cluj
3 Kasım: Slavia Prag-Sivasspor
Grup sistemi nasıl ?
Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar direkt olarak ikinci tura yükselecek. İkinci sırada tamamlayanlar, bir üst tura çıkmak için Şampiyonlar Ligi’nde grubunu üçüncü sonladıran takımlarla play-off turunda eşleşecek. Bu eşleşmede galip gelen takım Avrupa Ligi’nde bir üst tura yükselecek. Avrupa Ligi’nde grup üçüncüleri ise, Konferans Ligi’nde gruplarını ikinci bitiren takımlarla karşı karşı gelecek. Bu eşleşmelerin galipleri yoluna Konferans Ligi ikinci turunda devam edecek.