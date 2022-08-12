Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan arabuluculuk ofisinde kooperatif alacağı görüşmelerinde arabuluculuk yapan Avukat Savaş Ünlü ile Ersoy K. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ersoy K., üzerinde bulunan bıçakla Avukat Ünlü'yü sol kolundan yaralayıp, kaçtı.

Aldığı bıçak darbesiyle birlikte Ünlü'nün boyun bölgesinde de kızarıklar ve çizikler meydana geldi.

Polis ekipleri sevkedildi

Arabuluculuk ofisindeki diğer avukatların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Avukat Ünlü'yü, Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ünlü, hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı

Polis, olay yerinden kaçan Ersoy K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Avukat Savaş Ünlü'nün bıçaklandığını öğrenen meslektaşları kendisini yalnız bırakmadı.