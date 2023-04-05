"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki 9 katlı Birgül Apartmanı da yıkıldı.

Kahramanmaraş Barosuna kayıtlı 24 yaşındaki avukat Ahmet Kara, babası Necati Kara, birlikte yaşadığı Nehir Hallek, kızı Alya Hallek (11) ve kardeşleri Ayşe Yaren ve Burak Kara (4) enkazda kaldı.

Burak ve Alya Kara'nın hayatını kaybettiği depremde babası ve Nehir Hallek bir süre sonra enkazdan çıkartıldı. Ahmet Kara ise kardeşi Ayşe Yaren ile yaklaşık 30 saat sonra enkaz altından kurtarıldı.

Bir süre tedavi gördükten sonra iyileşen Kara, kardeşini kaybetmenin üzüntüsünü, hayatta kalmanın buruk mutluluğunu yaşıyor.

