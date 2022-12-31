Vali Aksoy, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir dön

Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 5 kişinin de yaralandığı aktardı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Aksoy, gazetecilere açıklamasında yangının söndürüldüğünü, yaralıların Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını, cenazelerin ise hastanelere sevk edildiğini ifade etti.

Patlama sonucu çevredeki diğer iş yerlerinde bir hasar olmadığını söyleyen Aksoy şöyle konuştu:

"Çalışanın ilk beyanı var; tüpten bir koku geldiği, tüple ilgili bir yetkili kişinin değişim yaptığı sırada bir kokunun çıktığı, bazı insanları dışarı kendisinin çıkardığı, kısa bir süre sonra da patlamanın olduğu yönünde. Tabii olay yeri inceleme ve itfaiye bütün boyutlarıyla konuyu inceleyecek."

Aydın Valisi Aksoy, Nazilli Devlet Hastanesinde tedavileri süren yaralıları ziyaret ederek doktorlardan sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Aksoy, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralılardan durumu ağır olan 15 yaşındaki kızın Nazilli'deki müdahale sonrası İzmir'e sevk edildiğini belirtti.

İlçede tedavileri sürenlerden 3'ünün birkaç gün içinde taburcu edileceğini, birinin ise hayati tehlikesinin olmadığını ancak tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığını dile getiren Aksoy, "7 cenazeyle ilgili olarak da otopsileri yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna sevkleri yapıldı. Şu anda orada adli tıpta gerekli otopsi çalışmaları gerçekleştirilecek." dedi.

Aksoy, süreci bütün kurumlarla bütün birimlerle yakından takip ettiklerini vurguladı.

Olay anından itibaren ilgili kurumların her türlü müdahaleyi yaptığını ifade eden Aksoy, "Çevre binalara herhangi bir hasar oluşturmadan bu şekliyle sonuçlanan bir kaza. O bizim bir tesellimiz oldu ama 7 vatandaşımızın yaşamını kaybetmesi bizi son derece üzmüştür. Yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise patlamada 16 yaşındaki bir kızın ağır yaralı olduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını, olaydan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

"Hiçbir şeyin farkında değildik"

Olayda hafif şekilde yaralanarak Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan restoran çalışanı Merve Bayar (24), AA muhabirine tüpün kaçak yaptığını, ne olduğunu anlamadıklarını ifade etti.

Bayar, şöyle konuştu:

"Kasiyerdim ben. Tüp değişimi esnasında oldu. Çok anlatacak bir şey yok, bir anda alev aldı, patladı. Ocak kısmında oldu, hepimiz de ocaktaydık zaten. Bir anda olduğu için hiçbir şeyin farkında değildik, kendimizi zor attık dışarı."

Öte yandan yüzü ve vücudunda yanıklar oluşan bir hastanın, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Nazilli Devlet Hastanesi önüne gelen ölenlerin bazı yakınları gözyaşı dökerken fenalık geçirenlere müdahale edildi.

"Halen entübe durumda olan bir hastamızda yüzde 80 yanık var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralılardan 4'ünün tedavisinin kaldırıldıkları hastanelerde devam ettiğini belirterek, "Halen entübe durumda olan bir hastamızda yüzde 80 yanık var, ilk müdahalenin ardından İzmir'e nakli yapılıyor." bilgisini paylaştı.

Olay yerine ilk ambulansın, patlamadan 2 dakika sonra ulaştığını anlatan Koca, şunları kaydetti:

"5 ambulans, 1 UMKE Timi, 18 sağlık personeliyle kazanın sonuçlarını hafifletmeye çalıştık. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız."

10 kişi gözaltına alında

Vali Aksoy, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bu kişilerin olayla ilgilerinin Başsavcılık tarafından değerlendirileceğini aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Cennet Yeldi, biraz önce bahsettiğim kızımız. 2007 doğumlu, İzmir'e sevk ettiğimiz, durumu biraz ağır olan bir vatandaşımız. Mustafa Görkem Balkın, tüpü değiştiren görevli arkadaşımız. O da yaralı. Osman Sakıcı da iş yerinde çalışan bir arkadaşımız. Merve Bayar yine iş yeri çalışanı. Diğeri de Hasan Pehlivan adlı bir müşteri. Bunlar da yaralı olarak şu anda Nazilli Devlet Hastanemizde tedavilerine devam ediliyor. Diğer kimlik çalışmaları otopsi neticesi netleşeceği için şu anda herhangi bir kimlik açıklaması yapmamızın doğru olmadığını düşünüyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde adli tıp raporları, otopsi sonuçları ortaya çıktıktan sonra kimliklerini açıklayacağız."

Bir gazetecinin, patlamanın meydana geldiği iş yerinde sanayi tüpü kullanıldığı iddia edildiğini söylemesi üzerine Aksoy, "Konunun uzmanları, iş güvenliği uzmanları, ilgili kurumlarımız büyük bir titizlikle bu soruşturmayı yürütüyor. Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda gerek emniyet teşkilatı gerek itfaiye teşkilatımız gerek belediye teşkilatımız hepsi kendi bilgi ve belgelerini Cumhuriyet Başsavcılığımıza vererek soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yapılması konusunda her türlü gayreti ortaya koyacaklardır. Bu tür iddialar var mıdır? Varsa doğru mudur? Bunlar Cumhuriyet Başsavcılığımızın çalışması sonrası ortaya çıkacaktır." yanıtını verdi.

Patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı

Nazilli ilçesindeki patlamada hayatını kaybeden 7 kişinin kimlikleri belli oldu.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçedeki bir restoranda meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin isimleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Hayatını kaybedenlerin isimleri, Neslihan Karaboğa (38), Lale Nur Karaboğa (11), Cansu Karaboğa (4), Gamze Karaboğa (10), Emine Düztepe (37) ile kızı İrem Düztepe (14) ve Fatma Danaş (45) olarak açıklandı.

er restoranından 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüpteki arızaya müdahale sırasında patlamanın olduğunu söyledi.