Sulamak için meyve bahçesine giden çiftçi Mustafa Özmen, bazı ağaçların zarar gördüğünü fark etti.

Duruma anlam veremeyen Özmen, daha sonra tarlasına gitti. Yeniden bahçesine döndüğünde bir ayı ile karşılaşan Özmen, paniğe kapılıp uzaklaşmaya çalıştı. Peşine düşen ayıdan Özmen, kuzeninin evine girerek, kurtuldu.

"Can güvenliğimiz yok"

Tarla dönüşü vişne ağaçlarının başında ayıyı gördüğünü belirten Mustafa Özmen, "Panikleyip, uzaklaştım. Sonra ayı peşime takılıp, beni takip etmeye başladı. Yakındaki amca oğlumun evine girip, sığındım. Daha sonra ayı uzaklaştı. 15 kadar ağacımı kırmış, zararım büyük. 1 yıl önce de aynı mevkide bir ayı, 16 arı kovanımızı yemişti. Yetkililerden çözüm istiyoruz, bağımıza, bahçemize gidemiyoruz. Can güvenliğimiz yok" dedi.