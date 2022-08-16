Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda geleneksel okçulukta mücadele eden Türk sporcular günü 3 madalyayla tamamladı.
Saraçoğlu Spor Merkezi'nde gerçekleşen müsabakalarda, kadınlar puta atışları finalinde iki Türk sporcu mücadele etti.
Aysun Demirci, müsabakayı 7-4 kazanarak altın, Sena Keçeci ise gümüş madalya kazandı.
Türkoğlu Belediyesi Avasım Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü sporcularından OLAN Aysun Demirci, Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Geleneksel Türk Okçuluğu kadınlar puta atışları finalinde altın madalyayı kazanarak kahramanmaraş’a büyük başarı kazandırdı.