Dost ve kardeş ülke Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in davetiyle Kahramanmaraş’a geldi. Başkan Mahçiçek ile resmi ziyaretlerde bulunan Memmedov, sonrasında ise EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nı gezdi. Alandan etkilenen Memmedov, “EXPO 2023, Azerbaycan vatandaşları için Türkiye’ye gelip Kahramanmaraş’ı görmek için güzel bir sebep olacak” dedi.

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan ve en az 50 ülkenin katılması hedeflenen Uluslararası EXPO 2023’teki çalışmaları yerinde görmek ve istişarelerde bulanmak üzere kente gelen Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Mahçiçek, davetlisi Büyükelçi Reşat Memmedov’u ilk olarak makamında ağırlarken, uzun süre sohbet etti. Sonrasında ise Büyükelçi Memmedov, Başkan Mahçiçek öncülüğünde Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO)Başkanı Şahin Balcıoğlu’nu ziyaret etti.

Vali Coşkun, makam odasında gerçekleşen ziyarette Büyükelçi Memmedov’a kent hakkında bilgi verirken, Ticaret ve Sanayi Odası’nda ise ekonomik anlamda ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Buradaki toplantıya KMTSO Yönetim Kurulu üyeleri ile kentte faaliyet yürüten Azerbaycanlı iş adamları katıldı.

Ziyaretlerin ardından Başkan Mahçiçek ile Büyükelçi Memmedov, EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’na geçti. Burada hem alanı gezerek hem de tanıtım filmi eşliğinde EXPO 2023’ün içerisinde bulunan projeler ve hedeflere ilişkin misafirlerine bilgi veren Başkan Mahçiçek, tüm Azerbaycan halkını 23 Nisan 2023’de açılacak olan EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş’a davet etti.

“Azerbaycan olarak kuracakları pavilyon için bilgi alışverişinde bulunduk”

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Mahçiçek, “Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçimiz Reşat Memmedov ile Belediyemizde bir araya geldikten sonra, Kahramanmaraş Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve ardından da Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Şahin Balcıoğlu’nu ziyaret ettik. Sonrasında ise EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’mıza gelerek, tanıtım filmi ve gezilerle yerinde bilgi aktardık. EXPO 2023’de yapacağımız projelerle ilgi bilgi vererek, Azerbaycan olarak kuracakları pavilyon için bilgi alışverişinde bulunduk” dedi.

“Azerbaycan’ı da görmekten mutlu olacağız”

EXPO 2023’ün içerisinde bulunan projeleri anlatan Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş’ı dünyaca bilenen bir kent haline getireceklerini belirterek, Büyükelçi Memmedov nezdinde

tüm Azerbaycan halkını EXPO 2023’e davet etti. Başkan Mahçiçek, şu şekilde konuştu; “Bizde EXPO 2023’ü yaparken şuna dikkat ettik; Geçmiş dönemlerde yapılan EXPO’lardaki eksikliklerin üzerine çalışarak EXPO 2023’de eksikliklerin olmamasına özen gösteriyoruz. Çünkü buraya harcadığınız kaynak sonuç itibariyle ülkemizin kaynağı. Ülke kaynaklarının da israf edilmemesi, kısa bir süre için kullanılmaması gerekiyor. Başka bir ifadeyle projenin sürekliliğinin sağlanması lazım. Bunun için de EXPO 2023’e çok farklı projeler yerleştirdik. Söz gelimi bir Uğur Böceği ve Kelebek Bahçemiz var ki her sene yüz binlerce insanın ziyaret edip görebileceği bir alan. Aslında Kahramanmaraş’ın ihtiyacı da bu. Her şeyimiz var ama eksiğimiz tanıtım. Tanıtım sorununu da EXPO 2023 ile aşacağız. Alanımıza 250 tane hobi evi yaptık, sürekli kullanılıyor. 70 bin metrekare büyüklüğünde devasa bir havuz yaptık, üstünde kayıklarla gezinti yapılabilecek. Her yıl çok ciddi ilgi olacak. Kahramanmaraş’ın özel ürünlerinin tanıtılıp satılabileceği Arasta Çarşısı yaptık. Büyük bir Nikah Sarayı var, bunların yanında Ticaret ve Sanayi Odamız başlayacak, Türkiye’nin en önemli Kongre Merkezi’ni kazandıracağız. Bundan sonraki projemiz de İnşallah bir Şehir Müzesi kurmak. İnşallah her yıl Kahramanmaraş’ımızı en az bir milyon kişinin ziyaret etmesini sağlamış olacağız. Aksi halde Kahramanmaraş’ın her şeyi var diyoruz ama maalesef ziyaretçi ve tanıtım bakımından çok eksiğiz. Bu sorunu da uluslararası bir projeyi başarıyla yaparak çözeceğiz. EXPO hem ulusal hem de uluslararası düzeyde katılımların olacağı, Kahramanmaraş’taki güzelliklerin teşhir edileceği bir alan yaptık. Dolayısıyla bu alanımızda Azerbaycan’ı da görmekten mutlu olacağız. Sayın Büyükelçim çok sağ olsunlar davetimize icabet ettiler, bizleri onurlandırdılar. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan halkımıza da gönülden yürekten selamlarımızı iletiyorum.”

“EXPO 2023 Azerbaycan vatandaşlarının gelmesi için çok büyük bir fırsat”

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov ise Kahramanmaraş’a gelerek hem kenti hem de EXPO 2023’ü kendi gözleriyle görmenin önemli olduğuna dikkat çekerek, “Kahramanmaraş’ta olmak ve EXPO 2023’ü gözlerimle görebilmek çok önemliydi. Azerbaycan’a kendi gördüğüm gözle anlatacağım burayı. Türkiye’nin her bir değeri, Azerbaycan’ın da değeridir. Eminim ki bu EXPO’da Türkiye, Azerbaycan ve Kahramanmaraş için değerli olacaktır. Hem Kahramanmaraş’ın hem de fuara katılacak diğer ülkelerin değerleri sergilenecek. Çok uzun zamanlı bir çalışma ve özellikle ekonomik olarak çok büyük katkılar sağlayacaktır. Çok değerlidir, zahmetlidir ve masraflıdır ama bu ileriye bakabilmek için önemli bir projedir. İnşallah Azerbaycan’da bu güzel projeye katkı sağlayacak, daha da güzelleştirmek için elinden geleni yapacaktır. Onikişubat Belediyesi burada bütün işleri neredeyse tamamlamış, İnşallah kararlaştırıldığı gibi Nisan ayında açılışı olacaktır. Kahramanmaraş çok güzel bir şehir, gün ortası sıcak olsa da akşamları serindi. İlk defa geldim ama çok mutlu oldum. Çok sakin bir şehir. 30 yıldır dondurmasını tanıyoruz ama gerçeğini tatmamıştık. EXPO 2023, Azerbaycan vatandaşları için Türkiye’ye gelip Kahramanmaraş’ı görmek için güzel bir sebep olacak. Tüm Azerbaycan halkını EXPO 2023’e davet ediyorum” dedi.

Ziyaret, Büyükelçi Memmedov’a kentin dünya markası MADO’da yöresel lezzetlerin tanıtılmasıyla son buldu.