Vakıf Başkanı Ferit Jafarov, AA muhabirine, depremin ilk gününde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla devlet kurumlarının, kardeş Türkiye'nin yanında olmaya çalıştığını söyledi.

Azerbaycan halkının da ilk günden yardımlarda bulunmaya başladığını ifade eden Jafarov, "Azerbaycan gençliği de gönüllü olarak Türkiye'de depremden sonraki zararların ortadan kaldırılması ve ihtiyaçların karşılanması amacıyla buraya geldi. Azerbaycan Gençlik Vakfı olarak Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile çalışıyoruz. TÜGVA Karabağ'da da yanımızda oldu. Biz de bir kardeşlik borcu olarak 100 Azerbaycan gönüllüsü buraya geldik." dedi.

- "Bu acı zamanları Türkiye güçlü atlatacaktır"

Jafarov, Azerbaycanlı gençlerin Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da yardım faaliyetlerinde bulunduğunu dile getirdi.

Uzun bir yolculuğun verdiği yorgunluğa rağmen Azerbaycanlı gençlerin azimle çalıştıklarını aktaran Jafarov, şunları kaydetti:

"Azerbaycan ve Türkiye bir yumruktur, tek yürektir ve tek candır. İnşallah bu ağır zamanları birlikte atlatacağız. Diğer deprem bölgelerine de gideceğiz, hizmetlerimizi vereceğiz. Azerbaycan gönüllüleri, kamp alanları oluşturacak. Buradan da yardımları dağıtacağız, koordinasyonu sağlayacağız. Biz 'Bir millet, iki devlet' sloganıyla yaşadık. Türkiye'nin acısı bizim acımızdır, kederi bizim kederimizdir. Bugün de Türk halkı tek değildir, yalnız değildir. Tüm Azerbaycan halkı, geceleri bile yatmadı ve tedirgin. Bu acı zamanları da Türkiye güçlü atlatacaktır."