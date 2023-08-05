Biraz sonra olacaklardan habersiz kızı ve eşiyle birlikte kaldırımda yürüyordu. Bir binanın terasından üzerlerine düşen beton parçalarıyla ağır yara aldılar

Konya'nın Akşehir ilçesinde, meydana gelen olayda bir ailenin üzerine beton parçalarının düştüğü anlar güvenlik kameraları ile görüntülendi. Baba, çocuğunu korumak için üzerine kapandı ancak ikisi de ağır yaralandı.

Binadan kopan beton parçalarının üzerlerine düştüğü anlar güvenlik kameraları ile görüntülendi. Baba, çocuğunu korumak için üzerine kapandı ancak ikisi de ağır yaralandı. Annesi kıl payıyla kurtuldu

Hemen hastaneye kaldırılan baba ve 4 yaşındaki kızı Almine Günay Candan yoğun bakımda tedaviye alındı

Felç kalma ihtimali bulunan küçük çocuğun annesi sorumluların cezalandırılmasını istiyor.