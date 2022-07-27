Kaza, Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Elazığ'dan Muğla'ya yakınlarını ziyaret için giden kuaför baba Necati Arıca (50), oğlu medikal ve tıbbi cihazlar bölümü öğrencisi Berkay Arıca (32) ve amca Aydın Arıca (52), Peugeot marka 23 ADE 034 plakalı otomobil ile yola çıktı. Berkay Arıca'nın kullandığı otomobil, Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde sürücünün kontrolünden çıkması sonucu yol kenarından bulunan beton aydınlatma direğine çarparak tarlaya uçtu.

Baba ve oğlu arabadan metrelerce fırladı

Sağlık görevlileri araçtan fırlayan baba ve oğlu ile itfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden kurtardığı amcayı hastanelere kaldırdı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından önce babanın ve sonrasında ise oğlun doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, bir acı haberde bugün geldi. Ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan amca Aydın Arıca, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından baba, oğul ve amcanın cansız bedenleri memleketleri olan Elazığ iline gönderildi.