Ilgi çeken moda tasarımlarına sahip ürünleri vatandaşlarla buluşturan Lee Cooper, yaptığı kampanya ve indirimler ile kolaylık sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş OUTLET mağazasında sezonun en gözde ürünleriyle hizmet veren Lee Cooper, Tüm sezon ürünlerinde net yüzde 30 indirim sağlıyor.

Lee Cooper, yaklaşan babalar gününde en özel hediyeleri babalarına almak isteyen vatandaşları Adana yolu üzerindeki Outlet mağazasına bekliyor.

Yaptığı kampanya ve indirimler ile vatandaşların yoğun ilgisini gören Lee Cooper, ürün çeşitliliğiyle de müşteriler tarafından beğeniliyor.

