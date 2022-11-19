Elbistan’ın kırsal Hasankendi Mahallesinde yaşayan Mehmet Şakir Olgun, vefat etmeden önce, cami yapılması için kendisine ait arsayı müftülüğe verdi.

2015 yılında vefat eden Olgun’un bağışladığı arsa üzerine hayırsever vatandaşların da destekleriyle cami yapıldı. Olgun’un vefatı dolayısıyla tapusu devredilemeyen arsa, vasiyeti üzerine çocukları tarafından Türkiye diyanet vakfına devredildi.

Aile bireyleri adına tapuyu ilçe müftüsü Hacı Mustafa Kılıç’a teslim eden Abdulsamet Olgun, babalarının vasiyetini yerine getirmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Olgun yaptığı değerlendirmede: “Babamızın sağlığında bağışladığı, Hasankendi Mahallemizde içinde hayırseverlerin yaptırdığı caminin bulunduğu 6 bin 817 metre kare arsanın tapusunu Diyanet Vakfına devrettik. Babamızın vasiyetini yerine getirmenin hazzını yaşıyoruz. Aile bireylerimize de gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum.

İlçe müftülüğümüze hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılıç ta, Olgun ailesinin babalarının daha önceden bağışladığı arsanın tapusunun müftülüğe devredilmesi yönünde bulunduğu vasiyeti yerine getiren aile bireylerine teşekkür etti.

Kılıç yaptığı değerlendirmede: “Allah hayırlarını kabul etsin. Söz konusu arsanın üzerinde hali hazırda yapılmış bir cami var. İnşallah kıyamete kadar sevap kazanacaklar. Amel defteri açık kalacak. Tapumuzu aldık, biz de kendilerine teşekkür belgesi takdim ettik. Çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.