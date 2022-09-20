Antalya’nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelde tatil yapan Dmitry Stepanov (37), 17 Eylül 22 Cumartesi gecesi bilinmeyen nedenle annesi Tatiana Stepanov (64) ve babası Pavel Stepanov (62) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Stepanov, çekiçle saldırdığı babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı.

Olayın ardından Stepanov otelden ayrıldı.

Müşteriler şikayet etti, cinayet ortaya çıktı

Yan odalarda kalan diğer müşterilerin şikayeti üzerine odaya gelen otel görevlileri, durumu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Otele jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Pavel Stepanov'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Manavgat Devlet Hastanesi’nin morguna konulan Pavel Stepanov'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Rus annenin durumu ciddi

Kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklanan Tatiana Stepanov'un, ağır yaralı olduğu ortaya çıktı.

Özel bir hastaneye götürülen Tatiana Stepanov'un, yoğun bakım servisinde entübe edildiği kaydedildi.

Stepanov'un tedavisine halen devam edildiği, durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Çekiçle vurup, telle boğdu

Dmitry Stepanov'un, anne ve babasıyla bulunduğu odada yüksek sesli müzik açtığı, ardından video kamerayla odayı kaydetmeye başladığı belirlendi.

Dmitry Stepanov'un, eline geçirdiği çekiçle babasının ve annesinin başlarına ve vücudunun değişik yerlerine defalarca vurduğu, en sonunda her ikisinin de boğazını telle sıktığı tespit edildi.