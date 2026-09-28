Kayseri’nin Hacılar ilçesinde meydana gelen görünmez kaza, tüm kenti yasa boğdu. Babasının kucağındayken kayalık bölgeden düşen taşın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki Kağan Şen, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Hastanedeki Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Olay, Hacılar ilçesine bağlı Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kucaktayken kayalık alandan üzerine taş düşen 3 yaşındaki minik Kağan ağır yaralandı. Ailesi ve çevredekilerin ihbarı üzerine hızla hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Hulusi Akar Camisi'nde Hüzünlü Tören

Hastane morgundan alınan minik Kağan Şen’in cenazesi, helallik alınmak üzere kentin simge yapılarından Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde minik çocuğun acılı ailesi ve yakınları güçlükle ayakta durabildi.

Kılınan namazın ve alınan helalliğin ardından minik Kağan’ın naaşı, gözyaşları ve dualar eşliğinde Kayseri Şehir Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.