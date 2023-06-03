Bağdat Caddesi'nde taksi, sola doğru dönerken arkadan gelen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan taksi, yol kenarındaki aydınlatma direğine vurarak durabildi.
Kazada, otomobilde yaralanan olmazken taksi şoförü ve 1 yolcu hafif şekilde yaralandı.
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bağdat Caddesi üzerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.