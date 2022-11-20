Muhalefet partilerine yönelik sert eleştirilerde bulundu.
Dün gece yarısı yapılan Pençe-Kılıç Harekâtı ile ilgili de konuşan Bahçeli, dökülen kanların hesabını damla damla sorma vaktidir" ifadelerini kullandı.
Muhalefet partilerine yönelik sert eleştirilerde bulundu.
Dün gece yarısı yapılan Pençe-Kılıç Harekâtı ile ilgili de konuşan Bahçeli, dökülen kanların hesabını damla damla sorma vaktidir" ifadelerini kullandı.
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