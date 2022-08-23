2017-2018 eğitim öğretim döneminde Kahramanmaraş kampüsünü hayata geçiren Bahçeşehir Koleji açıldığı günden bugüne bünyesinde anaokulu, ilkokul, ortaokulu; beraberinde son 3 yıldan bu yana ise Anadolu ve fen liseleriyle de Kahramanmaraş’ta faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürüyor.

Türkiye’nin lider eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji, 65 ilde 143 kampüste eğitim faaliyetlerini devam ettirirken, Özellikle son yapılan liselere geçiş sınavında da bünyesinde eğitim gören 16 öğrencisi Türkiye Genelinde tam puan aldı.

Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü İlkokul Müdür Yardımcısı Selahattin Çadırlı, öğrencilerimize interaktif materyaller, konu anlatım videoları gibi birçok zengin içerik sunmaktayız” dedi.

Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü Ortaokul Müdür Yardımcısı Sıdıka Koçak da okulun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü Lise Müdür Yardımcısı Işık Turna ise 2022-2023 eğitim öğretim döneminin tüm öğrencilere başarılar getirmesini diledi.

Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü Müdür Yardımcısı Hediye Nesli de, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz dedi.

Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü Müdürü Mehmet Şanal Ocak da, okulunun 2022-2023 eğitim öğretim dönemine hazır olduğunu söyledi.