İlçeye bağlı Kabaağaç Mahallesinde jandarma ekipleri, alınan duyum üzerine bir adreste yaptığı aramada bir kişinin evinin bahçesinde 12 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevir bitkilerine el koyan ekipler, 1 kişi hakkında yasal işlem başlattı.
İlçeye bağlı Kabaağaç Mahallesinde jandarma ekipleri, alınan duyum üzerine bir adreste yaptığı aramada bir kişinin evinin bahçesinde 12 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevir bitkilerine el koyan ekipler, 1 kişi hakkında yasal işlem başlattı.
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