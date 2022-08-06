İlçeye bağlı Kabaağaç Mahallesinde jandarma ekipleri, alınan duyum üzerine bir adreste yaptığı aramada bir kişinin evinin bahçesinde 12 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevir bitkilerine el koyan ekipler, 1 kişi hakkında yasal işlem başlattı.