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Bahtiyar Yokuşu turizmin gözdesi olacak!
KAHRAMANMARAŞ
25.01.2021, 17:22
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Yenişehir Mahallesi 10. Sokak No:5 Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş
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