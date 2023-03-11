Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile depremden etkilenen iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Antakya'da incelemelerde bulunan Akar, Arsuz'a geçerek depremin yaralarının sarılmasına yönelik devam eden çalışmaları inceledi.

İlk olarak AFAD Koordinasyon Merkezi'ne geçen Akar, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Buradan beraberindeki Orgeneral Güler ile Ayla-Naci Uyar Okulunun bahçesinde kurulan çadır kente giden Akar, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi, onların taleplerini dinledi, çocuklarla yakından ilgilendi.