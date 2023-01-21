İsveç polisi, Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılacağı iddia edilen eyleme onay verdi. Skandal karar sonrası İsveç'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un Türkiye ziyaretinin iptal edildiğini bildirdi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç'in, başkent Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine gerçekleştirdikleri eylemlerle, Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyona karşı tedbir alınmamasını eleştirdi. Bakan Akar, "Bu geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un Türkiye'ye 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik" dedi.



