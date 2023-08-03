Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, alanda yürütülen çalışmaları yerinde incelemek ve bir dizi ziyarette bulunmak üzere şehre gelen Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ı makamında ağırladı. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Dr. Tuba Köksal ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve bakanlık yetkililerinin de yer aldığı programda Başkan Hayrettin Güngör; mikrobölgeleme ve planlama süreci, kentsel tasarım projesi, altyapı yatırımları, ticaret ve sanayi dönüşüm alanları gibi pek çok konuda heyete bilgiler aktardı.

Şehrimizi Daha Güçlü Bir Şekilde Yeniden İmar Edeceğiz

Ziyaret ve destekleri için Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’a teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Alanda yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere şehrimize gelen Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat’ı Büyükşehir Belediyemizde misafir ettik. Şehrimizde yürütülen ve planlanan çalışmalara ilişkin bilgiler aktardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızın büyük ilgi ve destekleriyle şehrimizi daha güçlü bir şekilde tekrardan imar edeceğiz. Sayın Bakanımıza ziyaretleri ve destekleri için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.