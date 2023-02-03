Çavuşoğlu, Türkiye'nin uyarısı neticesinde Norveç makamlarının, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı içeren eyleme verilen izni iptal ettiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, ikinci refleksin de İslam düşmanlığı başta olmak üzere nefret suçları, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, kendisinden olmayana yönelik hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık olduğunu vurgulayarak, "İsveç, Hollanda ve Danimarka’da olanları gördünüz. Aynısı Norveç’te olacaktı. Bugün Norveç Büyükelçisi'ni de Bakanlığımıza çağırdık ve verdikleri izni iptal etmişler. İnsanlık suçu, ifade özgürlüğü değildir. Bu bir nefret suçudur. Nefret ifade özgürlüğü değildir." dedi.